Lorenzo Fortunato wint de Vuelta Asturias, slotrit voor vluchter Pelayo Sánchez

De slotetappe van de Vuelta Asturias is zondag gewonnen door Pelayo Sánchez van Burgos-BH. Hij zat mee in de vlucht van de dag en hield knap stand in de heuvelrit van 146 kilometer naar Oviedo. De leidende positie van Lorenzo Fortunato kwam niet meer in gevaar. De klimmer van EOLO-Kometa is daardoor de eindwinnaar.

De laatste etappe van de Vuelta Asturias was met drie beklimmingen allesbehalve vlak, maar wel relatief kort. Dus moest klassementsleider Lorenzo Fortunato nog wel even oppassen. In de finale was de Alto Tenebreo (3,5 km aan 9,1%), met de top op goed achttien kilometer van het einde, de scherprechter.

Twaalf renners vormden de kopgroep van de dag, maar zij kregen van het EOLO-Kometa van leider Fortunato weinig voorsprong. Onder meer Antonio Pedrero (Movistar), Julien Simon (Total Energies), Carl Fredrik Hagen (Q36.5) en Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) zaten mee in de vlucht. Zij kregen echter nooit meer dan twee minuten voorsprong.

In de finale ontbrandde de koers op de steile Alto Tenebreo. Pelayo Sánchez van Burgos-BH was daar de sterkste vanuit de vroege vlucht en nam afstand van Pedrero en Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma), die weer op de huid gezeten werden door de favorietengroep.

Sánchez hield knap stand en begon met 40 seconden voorsprong aan de laatste vijf kilometer. Solo passeerde de 23-jarige Spanjaard, eerder dit jaar ook al tweede in de Trofeo Andratx op Mallorca, de finish. Het betekende voor hem zijn eerste profzege in zijn derde jaar bij Burgos-BH.

Achter hem kwam Lorenzo Fortunato, die gisteren de macht had gegrepen in de koninginnenrit, in een elitegroep over de eindstreep. Hij trok daardoor de overwinning in het eindklassement naar zich toe en mag zich de opvolger noemen van Iván Ramiro Sosa, die vorig jaar won in Asturië.