Lorena Wiebes wint voor tweede keer in Vuelta a Burgos: “Kopgroep was goed richtpunt”

Blijdschap bij Lorena Wiebes. De Nederlandse van SD Worx wist in de laatste honderden meters de kopgroep nog te overvleugelen en sprintte zo naar haar tweede ritzege in deze Vuelta a Burgos. “De kopgroep was een goed richtpunt”, zei Wiebes na afloop.

Het leek er lang op dat de kopgroep het zou halen, maar in de laatste kilometers stokte de samenwerking en kwam het peloton snel dichterbij door het beulswerk van SD Worx. “Het team heeft heel hard gewerkt. Ik zat de hele laatste kilometer in het wiel bij Demi Vollering. Ik dacht eerst dat de kopgroep het ging halen”, aldus de 24-jarige renster.

Getergd door declassering

Door een laatste beurt van Vollering kon Wiebes uiteindelijk voor de winst sprinten. “Ik zag dat de kopgroep vertraagde. Demi ging vol gas en daarna begon ik mijn sprint. De kopgroep was daarbij een mooi richtpunt”, vertelde Wiebes, die gisteren de ritzege misliep door een declassering na een manoeuvre in de finale.

SD Worx is het hele seizoen al erg dominant. Ook in de Spaanse rittenkoers pakte de ploeg tot nu toe alle ritzeges. “Het is vooral een gevecht tussen ons en Trek-Segafredo, die in het voorjaar ook erg sterk waren. Vandaag was ik extra gemotiveerd door de declassering van gisteren”, aldus de sprintster, die zich voorneemt om de vierde en laatste etappe in dienst van Vollering te gaan rijden. “Ik ga morgen all in voor Demi”, besloot ze.