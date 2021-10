Lorena Wiebes wint voor de tweede dag op rij in Groot-Brittannië

Lorena Wiebes heeft de vijfde etappe van The Women’s Tour achter haar naam gezet. Net als een dag eerder in Southendon-Sea was de Nederlandse renster van Team DSM ook in Clacton de beste in een pelotonssprint. Wereldkampioene Elisa Balsamo kwam als tweede over de streep, Marjolein van ’t Geloof was derde.

De etappe ging over 95,4 kilometer van Colchester naar Clacton. Het parcours slingerde eerst in zuidoostelijke richting over Tenpenny Hill naar aankomstplaats Clacton-on-Sea, een populaire uitvalsbasis voor gepensioneerden. Daarna maakten de rensters nog een volledige lus van 63,5 kilometer over de beklimming van Manningtree en voor de tweede keer Tenpenny Hill naar de daadwerkelijke finish.

De wedstrijd werd lange tijd geanimeerd door Hayley Simmonds (CAMS-Tifosi), die in haar eentje meer dan vier minuten mocht wegrijden en daardoor virtueel leider werd. De solo van de 33-jarige Britse hield lang stand, maar de ongelijke strijd met het peloton zorgde ervoor dat ze op vijftien kilometer van de finish werd ingelopen – vlak voor het peloton voor de tweede keer Tenpenny Hill omhoog zou rijden.

Het was in de finale onrustig met meerdere rensters die nog probeerden weg te springen, maar uiteindelijk zou een sprint te beslissing brengen. Daarin was Lorena Wiebes voor de tweede dag op rij de beste. Voor de snelle Nederlandse was het alweer haar elfde overwinning van het seizoen, na onder meer eerdere etappezeges in de Thüringen Ladies Tour en de Giro d’Italia Femminile.