Lorena Wiebes wint ongeslagen RideLondon Classique: “Echt een teamprestatie”

Lorena Wiebes heeft met de volle buit de RideLondon Classique afgesloten. De renster van Team DSM boekte gisteren haar derde dagzege en voltooide daarmee haar hattrick in de Britse ronde. Bovendien stelde ze de eindzege veilig: volgens Wiebes het resultaat van goed teamwork.

De derde en laatste etappe van de RideLondon Classique voerde gisteren door het centrum van Londen. Nadat alle aanvallers waren ingerekend, werd brachten de ploegen van de sprinters hun kopvrouwen in stelling. Team DSM deed de leadout voor Lorena Wiebes, die het werk van haar ploeggenotes vakkundig afmaakte. Ze zette de concurrentie op meerdere lengtes achterstand. Wereldkampioene Elisa Balsamo werd tweede, Belgisch kampioene Lotte Kopecky derde.

Wiebes was blij met het werk van haar ploeg. “Zoals verwacht was het een echt snelle ronde met veel actie, maar het team hield me veilig tijdens de etappe. De hele tijd werd ik beschermd door de meiden, ze hebben allemaal geweldig werk geleverd. Ik denk dat we ons echt hebben laten zien als een team, vooral in de leadout. Het was een supersterke leadout van alle meiden. Daarna bracht Charlotte Kool (red.) me in de laatste 500 meter in een perfecte positie.”

Met haar overwinning bleef Wiebes ongeslagen in de driedaagse WorldTour-koers, want ook de eerste twee ritten naar Maldon en Epping schreef ze op haar naam. Ook legde ze beslag op ze het algemeen klassement en de puntentrui. “Zonder het team waren de afgelopen drie dagen niet mogelijk. Het was echt een teamprestatie. Ik denk dat veel mensen dat vergeten, maar wielrennen is een teamsport.”