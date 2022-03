Lorena Wiebes veruit de snelste in Danilith Nokere Koerse

Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer in haar carrière de Danilith Nokere Koerse voor vrouwen op haar naam geschreven. Op de kasseien van Nokereberg sprintte de Nederlandse met groot machtsvertoon naar de overwinning. Lotte Kopecky eindigde op de tweede plaats, Marta Bastianelli werd derde.

De Danilith Nokere Koerse voor vrouwen was dit jaar 125,9 kilometer lang. Vijftien kilometer daarvan gingen over kasseienstroken, terwijl de rensters 809 hoogtemeters voor de kiezen kregen. De Tiegemberg, Holstraat en Petegemberg moesten allen één keer beklommen worden, de Lange Ast en de Nokereberg stonden elk drie keer op het menu. Nokereberg was, na twee lokale rondes, traditiegetrouw ook de plek waar gefinisht werd.

Eenzame vroege vluchtster

Alle kasseien en hellingen boezemden Mieke Kröger (Human Powered Health) geen angst in: in de beginfase van de wedstrijd ging zij er in haar eentje vandoor. Hoewel haar voorsprong beperkt bleef, reed de 28-jarige Duitse lange tijd solo voor het peloton uit. Bij het ingaan van de twee laatste, lokale rondes – een kleine zestig kilometer voor het einde – was Kröger echter alweer gegrepen. Ondertussen had Grace Brown, die vooraf bestempeld werd als een van de kanshebbers, opgegeven na een valpartij.

Op zo’n vijftig kilometer van de streep viel ook een andere favoriet: Lorena Wiebes. Zij ging tegen de grond samen met onder andere Elynor Backstedt, Jesse Vandenbulcke en Georgi Pfeiffer. Wiebes kon haar weg echter te vervolgen en sloot aan bij het peloton, dat stevig uitdunde, maar waar niemand echt uit wist weg te rijden. Pogingen waren er nochtans genoeg, onder andere van Belgisch kampioene Lotte Kopecky.

Duo-aanval Markus en Bredewold

In de laatste ronde, nadat Alicia González (Movistar) het nog eens geprobeerd had, keerde de rust weer wat weder. Men leek zich neer te leggen bij een massasprint, totdat Femke Markus en Mischa Bredewold twintig kilometer voor het einde wegreden. Het duo van Parkhotel Valkenburg verwierf al gauw een voorsprong van bijna een halve minuut.

Door een versnelling van SD Worx, kwam het peloton echter snel dichterbij. Met nog negen kilometer te gaan, werden Markus en Bredewold – in die volgorde – dan ook weer tot de orde geroepen. Er waren vervolgens nog wat kleine speldenprikken, maar vooral door het werk van Christine Majerus (SD Worx) bleef alles bijeen. Het zou sprinten worden op Nokereberg.

Wiebes oppermachtig

In die sprint moest Lorena Wiebes zichzelf positioneren, maar ze zat uiteindelijk perfect in het wiel van Lotte Kopecky. Vervolgens kwam ze daar met speels gemak uit en won ze met meerdere fietslengtes voorsprong op de Belgische. Marta Bastianelli werd derde in de massasprint, waarin Arianna Fidanza (BikeExchange-Jayco) nog lelijk ten val kwam.