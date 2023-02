Lorena Wiebes verslaat Charlotte Kool nu wel na waaiers UAE Tour

Lorena Wiebes heeft zich in de tweede etappe van de UAE Tour Women direct gerevancheerd. Donderdag verloor ze nog de openingsrit van Charlotte Kool (Team DSM), maar in de tweede etappe was de Europese kampioene van SD Worx wel de snelste. Ze boekte met groot verschil haar eerste zege van 2023 en is ook de nieuwe leidster in de Women’s WorldTour-ronde.

Wat op papier een vlakke sprintersetappe leek te worden in de Verenigde Arabische Emiraten, draaide uit op een heus waaierspektakel in de woestijn. Al snel in de tweede etappe brak het peloton in drie delen, waarbij klassementsleidster Charlotte Kool en Lorena Wiebes attent mee waren met de voorste waaier.

Waaiers zorgen voor spektakel

Een twintigtal had zich losgemaakt van voren en daaruit wisten, ruim 70 kilometer voor de finish, elf rensters weg te rijden. Opnieuw waren Kool en Wiebes mee, samen met enkele ploeggenoten van respectievelijk Team DSM en SD Worx. Ook Elisa Longo Borghini, Marta Bastianelli, Emma Norsgaard waren present.

De samenwerking vooraan was echter niet optimaal, waardoor het jagende (en uitgedunde) peloton op 43 kilometer van de streep weer kon aansluiten. Een andere geloste groep had op dat moment al meer dan vijf minuten achterstand en leek kansloos, maar kreeg door een stevige achtervolging toch de voorste waaier in zicht.

Nieuwe waaiers in slotfase

Op 20 kilometer van de meet was de aansluiting een feit. Van een rustige aanloop naar de sprint was geen sprake, want in volle finale werd het peloton opnieuw in stukken gereden. Voor de diverse sprintersploegen was er op de brede banen ruimte genoeg om hun treintje op de rails te zetten, onder meer voor Team DSM en SD Worx.

De ploeg van Kool had het meest indrukwekkende treintje bij het ingaan van de slotkilometer, maar Wiebes zat in haar wiel bij het ingaan van de laatste rechte lijn. Dit keer had de Europese kampioene wel een goede voorbereiding op de sprint en kon ze met overmacht uit het wiel van Kool komen en de zege pakken.

Kool strandde op de tweede plaats en raakte zo haar leiderstrui kwijt aan Wiebes. De derde plaats was voor Pfeiffer Georgi, de laatste lead out van Kool bij Team DSM.