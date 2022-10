Lorena Wiebes sprint in Binche-Chimay-Binche naar 23ste seizoenszege

Lorena Wiebes heeft vandaag in de tweede editie van Binche-Chimay-Binche haar 23ste zege van het seizoen geboekt. De Europees kampioene won na een perfecte lead-out met ogenschijnlijk gemak de sprint in Binche. Marjolein van ’t Geloof werd tweede, de Finse Anniina Ahtosalo kwam als derde over de streep.

Niet alleen de mannen koersten vandaag tussen Chimay en Binche. Eerder op de dag stond ook de vrouwenversie van Binche-Chimay-Binche op het programma. Naar goede Waalse gewoonte ging het constant op en af, en had ook de wind op de open, brede wegen vrij spel. De rensters kregen een wedstrijd van goed 117 kilometer voor de wielen geschoven, met in de finale twee lokale rondes van zestien kilometer in en rond Binche. Op 900 meter van de finish volgde nog de oplopende kasseienstrook van Pépinière.

Verschillende rensters trekken ten aanval

Met zegekoningin en topfavoriete Lorena Wiebes, Charlotte Kool, Sanne Cant, Nicole Steigenga, Jesse Vandenbulcke en Jeanne Korevaar stonden er verschillende interessante namen aan het vertrek van de tweede editie van Binche-Chimay-Binche voor vrouwen. Drie andere rensters wisten na een razendsnelle start een eerste vlucht op poten te zetten. Pfeiffer Georgi (Team DSM) bleek de grote aanjager, maar de poging van Georgi en co. was geen lang leven beschoren.

Een nieuwe aanval liet echter niet lang op zich wachten. Dit keer wist een kopgroep van zeven sterke rensters zich af te scheiden. De namen: Nicole Steigenga (Team Coop-Hitec Products), Ilse Pluimers (AG Insurance NXTG), Francesco Barale (Team DSM), Hannah Ludwig (Uno-X), Silke Smulders (Liv Racing Xstra), Matilde Vitillo (Bepink) en Julie Van de Velde (Plantur-Pura). De voorsprong van de vluchters bedroeg – met nog veertig kilometer te gaan – een dikke minuut. Was hiermee de goede vlucht vertrokken?

Peloton versus vijf vluchters

In het peloton wilde men niet meewerken aan een dergelijk scenario. Team DSM zette zich op kop van het peloton, in de hoop de boel zo weer bij elkaar te brengen voor een sprint met topfavoriete Wiebes of Kool. De voorsprong liep al snel weer terug en op twintig kilometer van de streep was het verschil nog maar een halve minuut. Een sprint met een grote groep leek kortom nog altijd een realistisch scenario, maar de koplopers lieten zich niet zomaar inrekenen.

Van de Velde rook het gevaar en trok met nog goed vijftien kilometer te gaan eens stevig door in de kopgroep. Ludwig, Steigenga, Barale en Smulders konden volgen, Pluimers en Vitillo moesten daarentegen passen. Met de vijf overgebleven koplopers begonnen we vervolgens aan de laatste tien kilometer. Door de versnelling vooraan was het verschil met het peloton weer verdubbeld tot een veertigtal seconden. Het werd echter nog flink nagelbijten in de laatste kilometers.

Wiebes blijft maar winnen

In het peloton kwam er namelijk nog een ultieme versnelling, wat funest bleek voor de winstaspiraties van de vijf koploopsters. Met nog twee kilometer te gaan was het verschil tussen beide groepen te verwaarlozen en onder de rode vod van de laatste kilometer was de hergroepering een feit. Wiebes werd vervolgens perfect gepiloteerd door een beresterke Georgi op de kasseien van Pépinière en won vervolgens met ogenschijnlijk gemak de sprint, voor haar landgenote Marjolein van ’t Geloof en de Finse Anniina Ahtosalo.

Het is voor de nog altijd maar 23-jarige Wiebes alweer haar 23ste(!) zege van het seizoen. Ze was eerder dit jaar ook al de beste in onder meer Nokere Koerse, de Scheldeprijs, de Tour de France Femmes en de Simac Ladies Tour.