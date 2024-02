donderdag 8 februari 2024 om 13:21

Lorena Wiebes rondt ploegwerk SD Worx-Protime met verve af in opener UAE Tour

De eerste zege van SD Worx-Protime van 2024 is een feit, met dank aan Lorena Wiebes. De Nederlandse werd in de openingsetappe van de UAE Tour ideaal gegangmaakt door haar ploeggenoten en spurtte vervolgens afgetekend naar de overwinning, voor Rachele Barbieri en Chiara Consonni.

De organisatie achter de UAE Tour Women (WWT) heeft geen grote verrassingen in petto voor de tweede editie van de rittenkoers. De rensters begonnen vandaag dan ook met een vlakke rit van net iets meer dan 120 kilometer naar de haven van Dubai. Het leek een uitgelezen kans voor Lorena Wiebes om haar eerste zege van het seizoen te boeken, zeker nu haar grote rivale Charlotte Kool er niet bij is wegens ziekte.

Nervositeit in het peloton, Longo Borghini komt ten val

Een geschiedenisloze etappe leek zich aan te dienen, maar onderweg gebeurde er toch nog veel. Door de verraderlijke wind was er de hele dag sprake van nervositeit in het peloton, en werd de boel zelfs een paar keer even op de kant getrokken. Deze waaierpogingen werden echter al even snel weer in de kiem gesmoord. De rensters bleven echter wel op hun goede, en door de nervositeit gingen meerdere rensters helaas ook tegen de grond.

Met nog goed zestig kilometer te gaan werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, met als grootste slachtoffer Elisa Longo Borghini. De winnares van vorig jaar keek even naar haar hand, maar bleek wel in staat om haar weg te vervolgen en haar plek opnieuw in te nemen in het peloton. Op dat moment reed er al een renster voor de meute uit. De Italiaanse Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) trok er op uit, maar werd al vrij snel weer ingerekend.

Twee aanvallers vinden elkaar

Top Girls Fasso Bortolo liet het hier echter niet bij zitten en stuurde vervolgens Gaia Segato in de aanval. De nog maar 19-jarige Italiaanse reed een tijdje alleen voorop, maar kreeg met nog minder dan veertig kilometer te gaan het gezelschap van de twee jaar oudere Oezbeekse Yanina Kuskova, die dan weer uitkomt voor Tashkent City. Deze twee rensters sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van anderhalve minuut.

Van deze voorsprong bleef echter bijzonder weinig over. Op ruim twintig kilometer van de streep werden Segato en Kuskova weer bij de lurven gegrepen, en konden we ons gaan opmaken voor een sprint. Het tempo werd weer opgedreven en dit resulteerde in een nieuwe valpartij, maar de gevallen renners konden ook nu weer opstappen. Intussen reed het peloton in een razende vaart naar de laatste kilometer.

Sprint uit het boekje voor Wiebes en SD Worx-Protime

De verschillende teams probeerden hun treintjes op de rails te zetten, maar Fenix-Deceuninck gooide het over een andere, meer aanvallende boeg. Carina Schrempf sprong met nog twee kilometer te gaan weg uit het peloton en sloeg meteen een mooie bres, maar bleek niet opgewassen tegen het sprintgeweld van UAE Team ADQ en SD Worx-Protime. De Nederlandse formatie kwam pas laat op kop, maar het was het juiste moment.

Wiebes werd zo in de laatste honderden meters ideaal gepiloteerd door haar ploeggenoten. Met een machtige lead-out deed Lotte Kopecky het voornaamste werk en Wiebes wist het vervolgens met verve af te ronden. De Italiaanse vrouwen Rachele Barbieri en Chiara Consonni werden op meerdere fietslengtes gereden door Wiebes, die ook de eerste leider is in de UAE Tour.