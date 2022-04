Lorena Wiebes prolongeert zege in Scheldeprijs

Lorena Wiebes heeft de Scheldeprijs opnieuw gewonnen. De Nederlandse zag woensdag dat haar ploeg DSM haar keurig afzette in Schoten, waarna ze het ogenschijnlijk eenvoudig afmaakte voor Chiara Consonni en Rachele Barbieri.



In de regen werd woensdagmiddag de Scheldeprijs voor vrouwen verreden. Na een overtuigende zege van Wiebes in 2021 stond de Nederlandse sprintster van Team DSM opnieuw als topfavoriete aan de start van de wedstrijd. De 23-jarige Mijdrechtse had namelijk al in de GP Oetingen, de Ronde van Drenthe en Nokere Koerse laten zien ook in 2022 over snelle benen te beschikken.

Haar ploeg hield in de 138 kilometer lange wedstrijd keurig het heft in eigen hand. Een vroege vlucht met Simone Boilard, Abi Smith en Megan Armitage reed geruime tijd voorop, maar nooit beangstigend ver weg. In de laatste vijftig kilometer hielden de ploeggenoten van Wiebes de achterstand zelfs keurig op dertig seconden.

Smith blijft als laatste over, DSM houdt controle

Smith zou met nog 5 kilometer te rijden als laatste worden teruggepakt. De Britse was de sterkste in de vroege vlucht en reed op 8,3 kilometer van de streep nog een keer weg, maar kwam dus tekort. Vlak na haar inrekenen volgde een grote valpartij voorin het peloton, maar de meeste favorieten bleven buiten schot.

Ook Wiebes dus, die in de slotkilometer Valcar-Travel & Service het kopwerk zag opknappen voor Chiara Consonni. De Italiaanse kwam er echter niet aan te pas, omdat Wiebes een paar kilometer per uur te rap bleek.