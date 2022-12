Lorena Wiebes pakt goud op NK omnium, Elmar Abma wint bij de mannen

Lorena Wiebes is de nieuwe Nederlands kampioene omnium. De renster versloeg op de wielerbaan van Apeldoorn Mylène de Zoete en Tessa Dijksman. Bij de mannen ging de zege naar de 18-jarige Elmar Abma.

Het is voor het eerst dat Wiebes het NK omnium wint. In 2018 pakte ze wel al een zilveren plak. Ook was ze zowel bij de junioren (2016) als bij de elite (2019) al eens Nederlands kampioene scratch. Deze winter was ze ook al actief in het veld. In de Nacht van Woerden (C2) werd ze vijftiende, in de Superprestige Niel eindigde ze als 22ste.

Abma, die komend seizoen uitkomt voor Allinq CT, won dit jaar ook al meerdere titels in in de juniorencategorie. Zo werd hij Nederlands kampioen op de weg en Europees kampioen in het omnium. Samen met Justus Willemsen was hij vorige week ook nog tweede in de Talents Cup van de Wooning Zesdaagse (de wedstrijd voor renners tot 23 jaar). Op het NK omnium van deze zaterdag verwees hij Alexander Konijn en Sten Verzijl, de Nederlands kampioen op de vijftig kilometer, naar de plaatsen twee en drie.