Lorena Wiebes pakt goud in München na ploegwerk Nederland: “Voelde de druk”

Lorena Wiebes mag een jaar in de trui van de Europese kampioene fietsen. De Nederlandse renster won op het EK wielrennen in München de massasprint tegen Elisa Balsamo. “Ik ben trots en blij dat ik gewonnen ben. We hebben als ploeg echt sterk gereden.”

De sprint in München was zeer spannend. Wiebes en de Nederlandse ploeg werden in de laatste kilometer weggedrukt door de Italiaanse rensters, waardoor ze op het laatste moment moesten aansluiten bij de sprinttrein van Balsamo. “Het werd een zeer lange sprint”, vertelde Wiebes na afloop in het flashinterview.

“We hebben heel goed gekoerst als team. Ik ben zeer blij en trots dat ik het kon afmaken, zeker omdat de ploeg zo hard heeft gewerkt voor mij.” In 2017 werd de Nederlandse sprintster al eens Europees kampioen bij de junioren. “Toen was het ook zo close. Vandaag had ik het ook niet door dat ik gewonnen was.”

Wiebes gaf na afloop ook aan dat ze de druk voelde. “Door bij Team DSM te afmaakster te zijn, heb ik natuurlijk wel al vaak in dergelijke situaties gezeten. Ik probeerde gewoon kalm te blijven.”