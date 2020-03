Lorena Wiebes pakt eerste seizoenszege in Omloop van het Hageland zondag 1 maart 2020 om 16:55

Lorena Wiebes heeft in Tielt-Winge de eerste seizoenszege van het seizoen geboekt. De Nederlands kampioene was na 130 kilometer de snelste in de massasprint, voor Italiaans kampioene Marta Bastianelli.

Trek-Segafredo nam het heft in handen in het peloton. Rensters die wilden aanvallen kregen weinig ruimte van de ploeg van kopvrouw Ellen van Dijk. Sterker nog, onder leiding van Trek-Segafredo werd het peloton flink uitgedund in de heuvelzone. Het leidde tot een aanval van Taylor Wiles, maar die werd spoedig gecounterd.

Meerdere groepjes daarna kregen ook geen ruimte, waardoor een groot peloton de laatste twintig kilometer in ging. Een drietal met Lucinda Brand, Grace Brown en Eri Yonamine reed weg, maar werd vlak voor de finish bijgehaald. Het draaide vervolgens uit op een sprint, waarin Wiebes de zege pakte voor Parkhotel Valkenburg.