Lorena Wiebes na zege in RideLondon Classique: “We kunnen terugkijken op een goede dag”

Lorena Wiebes kon met vertrouwen terugkijken op de openingsrit van de RideLondon Classique. Ondanks een chaotische finale, kon Team DSM haar kopvrouw op de perfecte plek afzetten voor de sprint. De 23-jarige renster maakte het werk van haar ploeg daarna af.

“De etappe begon vrij gemakkelijk”, blikte Wiebes terug. “Voor de eerste tussensprint deden de meiden een goede leadout zodat ik de eerste plaats kon pakken. Daarna viel Anna Henderson (Jumbo-Visma, red.) aan en wij controleerden de boel met Franziska Koch. Na de tweede sprint, die Charlotte Kool pakte, ging het tempo een stuk omhoog. Het was een beetje gokken met de voorsprong, want we wisten niet zeker of we Anna konden terughalen, maar de meiden deden het erg goed.”

De finale verliep vervolgens chaotisch. “Dus we raakten elkaar een beetje kwijt, maar ik slaagde erin om bij Charlotte te blijven en Megan Jastrab was ook heel goed voorin. Charlotte bracht me aan het stuur van Elisa Balsamo en van daaruit kon ik sprinten zoals we wilden. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een goede dag op de fiets en hopelijk kunnen we in de laatste twee ritten een volledige leadout doen naar de finish. Ik denk dat we met veel vertrouwen op deze etappe kunnen terugkijken voor de komende dagen.”