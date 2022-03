Lorena Wiebes na zege in Nokere Koerse: “Was gefocust op Kopecky”

Lorena Wiebes won vandaag Danilith Nokere Koerse: de Nederlandse was in de massasprint ongenaakbaar. Lotte Kopecky eindigde op meerdere fietslengtes als tweede. “Ik ben heel blij om deze overwinning te pakken”, zegt Wiebes in het flash-interview na afloop, waarin ze uitlegt waarom ze in de finale zonder teamgenotes zat.

“We hadden flink wat pech met de ploeg”, begint de renster van Team DSM. “Vier meiden waren gevallen, waarvan er drie uit koers waren. We hadden dus een beetje geluk nodig, maar dat is allemaal goed gekomen. Het is speciaal om hier weer te winnen, het is een andere sprintaankomst dan gewoonlijk.”

Bij het opdraaien van Nokereberg zat Wiebes in het wiel van Lotte Kopecky, die uiteindelijk tweede werd. “Ik was gefocust op Kopecky. Lotte is natuurlijk een van de sterkste renners op zo’n aankomst, dus ik wist waar ik moest zitten”, aldus Wiebes, die haar derde zege in acht dagen binnenhaalde. “Ik heb een goede winter gehad. Ik heb wat crossen gereden en op de baan gereden, dat doet me altijd goed. Dat heeft zeker meegeholpen.”

Met haar overwinning verdiende Wiebes een flinke som geld, aangezien het prijzengeld van Danilith Nokere Koerse voor de vrouwen gelijkgetrokken is met dat van de mannen. “Dat is vooral symbolisch belangrijk. Wij willen gewoon elke wedstrijd winnen, ongeacht het prijzengeld. Maar dit is een mooie stap voor het vrouwenwielrennen. Hopelijk gaan er meer wedstrijden volgen.”