donderdag 8 februari 2024 om 14:01

Lorena Wiebes na sprint uit het boekje: “Geweldig om direct te winnen”

Lorena Wiebes heeft niet lang moeten wachten op haar eerste zege van 2024. Sterker, de Nederlandse sprinter snelde op haar eerste koersdag al meteen naar de overwinning, na een perfecte lead-out van haar ploeggenotes van SD Worx-Protime.

In de openingsetappe van de UAE Tour was het al meteen raak voor Wiebes, die na afloop zeer complimenteus was richting haar ploegmaats. “Het voelt geweldig om direct te winnen, na een goede lead-out van de ploeg. Ik heb het gevoel van winnen wel gemist. In de finale was er wel wat chaos, maar Barbara (Guarischi, red.) en Lotte (Kopecky, red.) zaten nog voor me.”

“Ze wisten me perfect af te zetten voor de sprint. Het plan was om rechts te zitten in de sprint, uit de wind, en dat lukte.” Wiebes kon in de laatste honderden meters rekenen op een machtige lead-out van wereldkampioene Kopecky. “Lotte is geweldig en ik ben blij hoe we voor elkaar werken. We doen dat graag bij deze ploeg.”

En morgen zien we wellicht eenzelfde scenario, want ook de tweede etappe nodigt uit tot een clash tussen de rappe vrouwen. “De druk ligt nu bij ons, maar de wind zal morgen ook zeker een rol van betekenis spelen”, verwacht Wiebes. “En daar zullen we klaar voor zijn.”