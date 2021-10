Lorena Wiebes na machtsvertoon Team DSM: “De ploeg was ongelooflijk”

Lorena Wiebes was lovend over haar ploeg Team DSM na de Ronde van Drenthe, de laatste koers uit de Women’s WorldTour van het seizoen. De ploeg was met vier rensters vertegenwoordigd in de zeven vrouwen tellende kopgroep, die ging strijden om de overwinning. Aan de aankomst wist Wiebes het overtal van haar ploeg om te zetten in de zege.

“De ploeg was ongelooflijk vanmiddag. We hadden het plan om aanvallend te koersen en dat is precies wat we gedaan hebben”, straalde Wiebes na afloop van de wedstrijd. De Nederlandse kopvrouw van Team DSM zag ploeggenote Pfeiffer Georgi samen met Alice Barnes aanvallen met nog veertig kilometer te gaan, terwijl de andere rensters van de ploeg daarachter probeerden goed gepositioneerd te blijven. “Pfeiffer deed een echt goede zet en de rest van ons lette goed op elkaar in de achtervolgende groep”, ging Wiebes verder.

“Bij de laatste beklimming van de VAM-berg was ik niet zeker hoe de benen zouden zijn na een zware koers, maar ze waren geweldig en we kwamen met vier rensters van ons vooraan. We gingen gewoon voluit tot aan de finish en de meiden waren geweldig in hun leadout om de sprint voor te bereiden. Ik ben gewoon heel blij dat ik het voor de ploeg heb kunnen afmaken en ons seizoen op een goede manier heb kunnen afsluiten”, aldus Wiebes, voor wie deze overwinning de twaalfde zege van het seizoen was.