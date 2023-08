WK 2023: Lorena Wiebes lag drie dagen ziek op bed in aanloop naar WK

Beschikt de Nederlandse ploeg vanmiddag over haar volle sterkte? Wat topsprintster Lorena Wiebes betreft, kunnen we daar vraagtekens bij zetten. “In aanloop naar de Mixed Relay ploegentijdrit ben ik ziek geworden. Daarna heb ik drie dagen ziek op bed gelegen”, vertelt de Nederlandse in gesprek met Sporza bij de start.

Eerder kwam haar ploeg al met de verklaring dat Wiebes, twee weken terug nog winnares van de derde rit in de Tour de France Femmes, zich niet fit genoeg voelde om deel te nemen aan het WK Mixed Relay. Daarna ging het niet meteen beter. “Het was niet ideaal, maar ik kan er niets meer aan doen. Ik ben gisteren wel nog even het parcours op gegaan, maar ik zal straks pas zien hoe mijn benen voelen. Ik voel me alleszins fris.”

De Europese kampioene zal straks tegen haar SD Worx-ploegmate Lotte Kopecky moeten koersen. “Maar dat speelt niet echt mee. We dragen vandaag een ander truitje, en ik denk dat Lotte er ook zo over denkt.”

“Ik kijk alleszins uit naar het lokale rondje in Glasgow. Toen ik hier toekwam, was ik meteen fan. Ik hou van criteriums en dat soort dingen, het ligt me wel. Zelfs als het hard zou regenen, maak ik me niet meteen zorgen.”