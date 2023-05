Wiebes klopt Balsamo en Dygert in openingsrit Vuelta a Burgos Feminas

Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Vuelta a Burgos Feminas gewonnen. De Nederlandse van SD Worx was in de massasprint sneller dan Elisa Balsamo en Chloe Dygert. Wiebes is ook de eerste leidster in het algemeen klassement.

De Ronde van Burgos voor vrouwen begon dit jaar in Quintanaortuño. De eerste, 115,6 kilometer lange rit ging vanaf daar naar Medina de Pomar. Op de route lagen twee klimmetjes. De top van de laatste helling, Quintanalacuesta (1,7 km aan 5,4%), lag op twintig kilometer van de streep.

Een renster alleen op kop

Het duurde even, maar na goed twintig kilometer koers kregen we dan toch een kopgroep. Alhoewel, de term ‘kopgroep’ is hier niet helemaal juist. Eén renster koos het hazenpad: Valeria Valgonen (Massi-Tactic). De 20-jarige Russische reed een voorsprong bijeen van ruim anderhalve minuut. Dat was genoeg om het uit te houden tot kilometer 32 voor de finish, toen keerde het peloton terug.

Enkele kilometers na de hergroepering zagen we Demi Vollering van fiets wisselen. Ze kon nog voor de klim naar Quintanaortuño terugkeren. Op deze helling gebeurde weinig, maar nadien waren er wel verschillende uitvalspogingen. Vooral Movistar was actief. Zo zagen we Alicia González even alleen in de aanval en toen de Spaanse was teruggepakt, trok Aude Biannic op elf kilometer van de finish ten strijde. Laatstgenoemde kreeg Jade Wiel, Valerie Demey en Elena Pirrone mee.

Sprinten om de zege

Op drie kilometer van de finish had het viertal nog tien seconden voorsprong op het peloton. Dat bleek niet genoeg. Al op twee kilometer voor de streep werd het kwartet in de kraag gevat, waarna een massasprint de beslissing moest brengen. In die sprint ging Elisa Balsamo als eerste aan, maar de Italiaans kampioene werd overvleugeld door Lorena Wiebes. De Europees kampioene won afgetekend.