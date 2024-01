maandag 22 januari 2024 om 15:57

Jebel Hafeet ook dit jaar scherprechter in UAE Tour Women

De tweede editie van de UAE Tour Women (8-11 februari) zal worden beslist op de flanken van Jebel Hafeet. Dat kunnen we concluderen na de presentatie van het parcours. De overige drie etappes nodigen uit tot een sprint.

De organisatie achter de UAE Tour Women heeft geen verrassingen in petto voor de tweede editie van de rittenkoers. De rensters krijgen – net als vorig jaar – weer een bergrit voorgeschoteld met finish op Jebel Hafeet. In de derde etappe is het in de eerste 115 kilometer nog zo goed als vlak, maar dan begint de klimpret met Jebel Hafeet, een inmiddels bekende beklimming van goed 11 kilometer aan 7%, met uitschieters tot 11%.

De klimmers zullen de voorlaatste rit met rood omcirkelen in het routeboek, de sprintsters kijken dan weer naar de overige etappes. In de eerste, tweede en vierde etappe is het normaal gesproken sprinten geblazen, al kan de wind eventueel nog voor chaos en waaiers zorgen.

De organisatie is er ook dit jaar in geslaagd om heel wat topploegen te strikken voor de tweede editie van de UAE Tour Women. Zo hebben Team SD Worx-Protime, Canyon//SRAM Racing, Lidl-Trek, Movistar en dsm-firmenich PostNL hun deelname toegezegd. De allereerste editie werd gewonnen door de Italiaanse topper Elisa Longo Borghini, voor haar ploeggenote Gaia Realini.







De UAE Tour Women is, na de Tour Down Under en de Deakin University Elite Women’s Road Race, de derde Women’s WorldTour-koers van 2024. De wedstrijd zal voor de mannenversie van de UAE Tour worden georganiseerd. De UAE Tour voor mannen begint op maandag 19 februari en eindigt zes later dagen later op zondag 25 februari.

Rittenschema UAE Tour Women 2024 (8-11 februari)

08/02 – Etappe 1: Dubai Miracle Garden – Dubai Harbour (122 km)

09/02 – Etappe 2: Al Mirfa Bab Al Nojoum – Madinat Zayed (113 km)

10/02 – Etappe 3: Al Ain Police Museum – Jebel Hafeet (128 km)

11/02 – Etappe 4: Louvre Abu Dhabi Museum – Abu Dhabi Breakwater (105 km)