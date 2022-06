Lorena Wiebes nieuwe leidster na tweede ritzege op rij in Women’s Tour

De derde etappe van de Women’s Tour is woensdag gewonnen door Lorena Wiebes. Na een heuvelachtige rit van bijna 108 kilometer naar Gloucester kwam de sprintster van Team DSM als eerste over de meet na een massasprint. De rest stond niet op de finishfoto; Alexandra Manly (BikeExchange-Jayco) werd tweede en Coryn Labecki (Jumbo-Visma) derde. Wiebes is ook de nieuwe leidster.

Al vroeg in de etappe trok Riejanne Markus ten aanval. De renster van Jumbo-Visma reed lange tijd alleen voor het peloton uit, maar kreeg vijftig kilometer voor de finish hulp. Christine Majerus (SD Worx) en Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo) wisten de sprong te maken. Andere tegenaanvallen hadden minder succes, onder meer van Elynior Bäckstedt.

Het drietal aan kop had in het laatste koersuur een voorsprong van iets minder dan een minuut. Daarmee trokken Markus, Majerus en Verhulst naar de klim van Speech House (1,3 km aan 6,9%) op ruim 25 kilometer van de finish. Van de koplopers wisten Markus en Majerus het langst stand te houden, maar in de steile uitloper van Speech House werden zij ingerekend.

Groep-Wiebes keert terug in finale

Het peloton brak daar in diverse stukken. Zestien rensters wisten weg te rijden, maar het was zoeken naar samenwerking. Met Alexandra Manly, Shari Bossuyt en Coryn Labecki zaten er meerdere snelle rensters mee, maar geen enkele ploeg nam het heft in handen. De achtervolgende groep, met daarbij Lorena Wiebes, kon daardoor terugkeren in de laatste tien kilometer.

Er volgden in volle finale nog wat demarrages, maar Team DSM, BikeExchange-Jayco, Jumbo-Visma en Canyon-SRAM hielden de controle in handen. Op de natgeregende wegen in Gloucester werd Wiebes uitstekend afgezet vooraan in het peloton door de Britse kampioene Pfeiffer Georgi, waarna de Nederlandse het vakkundig afrondde. Manly en Labecki (ook wel bekend als Coryn Rivera) eindigden als tweede en derde. De vierde plaats was voor de Belgische Bossuyt.

Wiebes rijdt Copponi uit leiderstrui

Wiebes boekte zo haar tweede zege op rij in de Britse ronde. Omdat de Franse leidster Clara Copponi (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) de slag gemist had en op ruim drie minuten achterstand binnenkwam, is Wiebes ook de nieuwe leidster. Haar voorsprong op nummer twee Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) is dertien seconden.