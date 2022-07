Lorena Wiebes en Ellen van Dijk verdelen prijzen op slotdag Baloise Ladies Tour

De Baloise Ladies Tour mag dit jaar omgedoopt worden tot de Ronde van Wiebes en Van Dijk. De slotetappe in Deinze werd namelijk gewonnen door Lorena Wiebes, die zo haar vierde ritzege van deze week boekte. De eindoverwinning ging dan weer naar Ellen van Dijk, die in de twee tijdritten haar slag sloeg.

Ondanks diverse aanvalspogingen eindigde de slotrit van bijna 120 kilometer rond Deinze in een massasprint. Daarin wist Team DSM kopvrouw Lorena Wiebes uitstekend uit te leiden. De Nederlandse ging vroeg aan en sprintte de concurrentie op grote achterstand. Er stond niemand met haar op de fotofinish. Daria Pikulik uit Polen werd tweede.

De leidende positie van Ellen van Dijk in het algemeen klassement kwam niet meer in gevaar. De wereldkampioene tijdrijden van Trek-Segafredo greep gisteren de macht in de tijdrit van 15,6 kilometer door Knokke-Heist. En zo zijn alle prijzen van de Nederlands-Belgische rittenkoers gegaan naar Wiebes (etappes 1, 2, 3a en 4) en Van Dijk (proloog, etappe 3b en de eindzege).