Lorena Wiebes doet vrijdag mee aan Superprestigecross van Niel

Lorena Wiebes zal deze week weer aan de start verschijnen van een veldrit. De 23-jarige sprintster, die volgend jaar zal uitkomen voor Team SD Worx, is vrijdag van de partij in de Superprestigecross van Niel.

Dat heeft de organisatie van de Superprestige veldrijden laten weten via social media. Topsprinter Wiebes heeft al de nodige ervaring in het veld. Zo reed ze dit jaar al de Nacht van Woerden (vijftiende op iets meer dan drie minuten van winnares Blanka Kata Vas) en stond ze vorig veldritseizoen aan de start van de Superprestigecross van Boom en de X2O Trofee-manche in Kortrijk.

De jaarmarktcross in Niel is dit seizoen de tweede manche in de Superprestige veldrijden. De eerste manche werd gehouden in Ruddervoorde. Bij de vrouwen ging de zege naar Denise Betsema, Eli Iserbyt was dan weer de winnaar bij de mannen.

