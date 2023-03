López stapt naar het CAS: Colombiaan wil schadevergoeding van ex-ploeg Astana

Miguel Ángel López is naar het Internationaal Sporttribunaal CAS gestapt om zijn ontslag bij Astana Qazaqstan aan te vechten. De Kazachse formatie besloot de Colombiaanse klimmer de laan uit te sturen, nadat zijn naam werd genoemd in een grootschalige dopingzaak rond de omstreden arts Marcos Maynar.

De 29-jarige López werd in december 2022 door Astana Qazaqstan ontslagen omdat er nieuw bewijs tegen hem zou zijn in een dopingzaak rond de omstreden arts Marcos Maynar. De renner ontkende zijn betrokkenheid in alle toonaarden en heeft altijd benadrukt dat hij niks verkeerds heeft gedaan. Maynar, die in opspraak is geraakt vanwege vermeende misdrijven van drugshandel en witwassen, gaf eerder in de rechtbank aan dat hij López alleen heeft geadviseerd op het gebied van voeding.

López laat het er niet bij zitten en heeft zich inmiddels gemeld bij het CAS. Niet om een terugkeer bij Astana af te dwingen, maar López hoopt wel op een flinke schadevergoeding van zijn voormalige werkgever. Het CAS is het hoogste sporttribunaal en zij moeten nu beslissen of het ontslag van López wel of niet (on)gegrond was. Volgens het kamp-López is de coureur nooit als verdachte aangemerkt of onderzocht en zijn er ook geen problemen met zijn biologisch paspoort.

Schadevergoeding van 1,7 miljoen euro?

In een statement dat naar buiten is gebracht, beweert López dat de UCI reeds een bankgarantie van 1,7 miljoen euro van Astana heeft geblokkeerd, mocht de ploeg de zaak bij het CAS verliezen. López komt tegenwoordig uit voor het continentale Team Medellín-EPM. Hij was dit jaar al de beste in de Vuelta a San Juan en is verder zeer succesvol in het Zuid-Amerikaanse wielercircuit. Afgelopen weekend won hij nog de Vuelta al Tolima.

Ha sido un año maravilloso con el @team_medellin

pero quería pasar a darles este status frente a mi caso ↪️ 📩 Continuaré trabajando motivado, dando lo mejor para los retos que vienen con el equipo 🚴‍♀️ pic.twitter.com/lm3wsxEEeI — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) March 15, 2023