López delft onderspit in strijd om podium: “We hebben echt alles geprobeerd”

Miguel Ángel López hoopte in de laatste bergetappe van de Vuelta a España nog de sprong te maken naar het podium, maar de Colombiaan bleek niet in staat om Juan Ayuso van zich af te schudden. De 19-jarige Spanjaard wist zo zijn derde plaats vast te houden, López is nog altijd de nummer vier in de (voorlopige) stand.

De voor Astana Qazaqstan uitkomende López probeerde het nog wel in de voorlaatste etappe naar de Puerto de Navacerrada, maar de piepjonge Ayuso was bij de les en gaf geen krimp. “We hebben alles geprobeerd, maar het is helaas niet gelukt om nog naar het podium te rijden. UAE Emirates (de ploeg van Ayuso, red.) reed een tactisch zeer goede koers, met twee renners in de voorste groep.”

“Ik kon ook rekenen op een sterke ploeg”, blikt López terug op de etappe. De Colombiaan zal vandaag, na drie weken koers en de slotetappe naar Madrid, dus als vierde eindigen in de Vuelta. “Daar gaan we ook van genieten, na een moeilijk seizoen.”

Atypische voorbereiding

De 28-jarige coureur kende een vrij bewogen aanloop richting de Vuelta. Nadat hij in mei met heupklachten uit de Ronde van Italië stapte, schorste Astana Qazaqstan hem in juli omdat hij genoemd werd in een dopingzaak. De Kazachse ploeg hief die schorsing echter weer op en in de Ronde van Burgos liet López zich bij zijn rentree alweer nadrukkelijk van voren zien. Hij werd tweede in de slotrit en eindigde als derde in het eindklassement.