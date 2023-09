zaterdag 9 september 2023 om 17:32

Loohuis blijft Zonneveld voor op Nederlands kampioenschap gravel

Lars Loohuis heeft het Nederlands kampioenschap gravel bij de mannen gewonnen. Op een lokale omloop in Banholt was de renner van ABLOC de beste. Thijs Zonneveld eindigde als tweede in Limburg.

Sebastiaan Oranje mocht als laatste renner mee het podium op. Bij de eerste tien zien we ook de naam van voormalig Unbound-winnaar Ivar Slik, die negende werd.

Eerder op de dag werd Fem van Empel Nederlands kampioen bij de vrouwen.