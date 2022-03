Lonneke Uneken sprint naar winst in Bloeizone Fryslân Tour

Lonneke Uneken heeft de tweede etappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour gewonnen. In Bakkeveen was de renster van SD Worx de snelste in de sprint. De Australische Chloe Hosking kwam als tweede over de streep, de Britse Alice Barnes was derde.

Na de veelbesproken individuele tijdrit in en rondom Surhuisterveen, ging de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour verder met een 135 kilometer lange etappe van Eastermar naar Bakkeveen. Hoewel start en finish in Friesland waren, maakte de route een grote lus door de provincie Groningen. De rensters kwamen uiteindelijk aan op een lokale ronde, die twee keer moest worden afgelegd. Op papier was het een etappe voor sprinters, maar de wind kon weleens een rol gaan spelen.

Met Ellen van Dijk in de roze trui werd de wedstrijd rond kwart voor twaalf op gang gebracht. De openingsfase werd geanimeerd door Sanne Bouwmeester. De 26-jarige renster van GT Krush Tunap kon een minuut wegrijden, maar het gat werd al snel dichtgereden en na dertig kilometer was het peloton weer compleet. Vervolgens brak de grote groep verschillende keren in stukken uiteen, maar steeds kwam alles weer bij elkaar.

Daniek Hengeveld toont zich

Met nog 52 kilometer te gaan kwam de koers voor het eerst voorbij aan de finish en Shari Bossuyt won daar de sprint voor de puntentrui. Op de eerste lokale omloop probeerde Daniek Hengeveld (GT Krush Tunap) weg te rijden, maar de beloftevolle baan- en wegwielrenster kreeg geen ruimte. Het bleef onrustig en wederom ontstonden breuken, maar een gegroepeerd peloton trok voor de tweede keer voorbij aan de finish. Riejanne Markus won daar de tweede tussensprint.

Vanaf dat moment was het nog 26 kilometer naar de aankomst. Enkele kilometers verder viel de Belarussische Anastasiya Kolesava aan. De jonge renster (Stade Rochelais Charente Maritime), voormalig nationaal U23-kampioene in het tijdrijden, reed enige tijd voor de grote groep uit en pakte maximaal een halve minuut voorsprong. De ploegen van de sprinters hadden echter alles onder controle en met nog twaalf kilometer te gaan was de vlucht weer ongedaan gemaakt.

Uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen. In de technische laatste kilometer bracht SD Worx Lonneke Uneken in optimale positie naar de laatste rechte lijn, waarna de Nederlandse het beste eindschot had.