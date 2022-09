Loes Gunnewijk over WK-deelname Annemiek van Vleuten: “Ziet er positief uit”

Er zijn positieve signalen over het herstel van Annemiek van Vleuten, maar er is nog geen knoop doorgehakt over haar deelname aan de wegwedstrijd van het WK in Australië. “We moeten het er met z’n allen over gaan hebben, maar het ziet er positief uit”, vertelde bondscoach Loes Gunnewijk aan de NOS.

Daags voor de wegrit van de vrouwen in Wollongong (zaterdagochtend vanaf 04.25 uur, red.) maakte Van Vleuten nog een trainingsrit met een deel van de Nederlandse ploeg. Ook oud-wielrenster Gunnewijk reed mee met de gehavende Van Vleuten, die bij haar opmerkelijke val in de Mixed Relay een stabiele breuk in haar elleboog opliep.

“Dat ging best goed”, zegt Gunnewijk over de training van de Nederlandse kopvrouw. “Ze heeft een paar keer kunnen staan. Positief is dat. We moeten het er met z’n allen over gaan hebben, maar het ziet er positief uit. Deze situatie heeft zich voorgedaan en we moeten er het beste van maken.”

Naar verwachting zal pas vlak voor de wegwedstrijd duidelijk worden of Van Vleuten start, of niet. Eerder liet de KNWU al weten dat er geen vervangster opgeroepen wordt, mocht Van Vleuten niet kunnen deelnemen.