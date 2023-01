Loes Adegeest klopt Amanda Spratt in Cadel Evans Great Ocean Road Race

Loes Adgeest van FDJ-SUEZ-Futuroscope heeft de Cadel Evans Great Ocean Road race op haar naam geschreven. De Nederlandse was op de laaste beklimming ontsnapt samen met de Australische Amanda Spratt van Trek-Segafredo en bleek de snelste in een sprint à deux. De Nederlandse Nina Buijsman van Human Powered Health werd knap derde. Wie wint de Cadel Evans Great Ocean Road Race? Matthews 3.6 Ewan 8 Hirschi 9.5 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Het peloton kreeg een ruim 140 kilometer lang parcours voor de kiezen rondom Geelong, de stad die in 2010 het WK op de weg ontving. De rensters moesten hierbij de nodige hoogtemeters overwinnen, met twee keer de Challambra Crescent (900m aan 8,9%) als voornaamste scherprechters in de finale.

Keely Bennett (Bridgelane) and Sophie Edwards (ARA Skip Capital Sunshine Coast) kozen in de opening voor het ruime sop en fietsten een voorsprong bij elkaar van drie minuten. Een erg lang leven was hun vlucht echter niet beschoren, want op 73 kilometer van de streep werd het tweetal al weer opgeslokt door het peloton.

Uiteindelijk begon het peloton intact aan de eerste beklimming van de Challambra Crescent, waar een eerste schifting werd gemaakt. Er ontstond een groep van dertig rensters waarmee aan de tweede beklimming van de Challambra Crescent werd begonnen. Adegeest en Spratt wisten hier hun slag te slaan en reden weg van het peloton.

Al snel was duidelijk dat de twee niet meer te achterhalen waren voor het peloton en dat ze voor de overwinning mochten sprinten. Adegeest bleek de snelste van de twee en won overtuigend met een fietslengte verschil. Buijsman sprintte vanuit het peloton naar de derde plaats.

LOES ADEGEEST WINS THE @Deakin ELITE WOMEN’S RACE IN A DRAMATIC FINISH! 🏆#CadelRoadRace pic.twitter.com/rF4cRRDcpk — Cadel Road Race (@CadelRoadRace) January 28, 2023