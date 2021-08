Loe van Belle slaat dubbelslag in Tour du Pays de Montbéliard

Loe van Belle heeft de tweede rit in de Tour du Pays de Montbéliard gewonnen. De renner van het Jumbo-Visma Development Team was zaterdag de snelste renner van een groepje met vier dat in Hérimoncourt streed voor de zege. Van Belle is na zijn zege ook de nieuwe leider in de wedstrijd.

De Italiaan Lorenzo Germani van Groupama-FDJ U23 en Jelle Declerck van Bingoal Wallonie Bruxelles U23 strandden op de plaatsen twee en drie. Louka Mattys was de laatste renner in de kopgroep op plek vier. De Duitser Maurice Ballerstedt won de sprint van het peloton zeven tellen later.

Voor de 19-jarige Van Belle is het alweer zijn tweede zege van het seizoen. Een maand geleden was hij al samen met Johannes Staune-Mittet en Lars Boven de beste in de proloog van de Tour Alsace.