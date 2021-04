Lodewyck: “Alles loopt volgens plan voor Evenepoel”

Remco Evenepoel vertrekt donderdag opnieuw naar Spanje voor een drieweekse hoogtestage in aanloop naar de Giro d’Italia. Het herstel van de kopman van Deceuninck-Quick-Step verloopt goed, stelt ploegleider Klaas Lodewyck in Het Laatste Nieuws.

In de Sierra Nevada gaat Evenepoel samen trainen met João Almeida, die zich ook voorbereidt op de Giro. “Met deze hoogtestage vat Remco de laatste fase aan van zijn voorbereiding op de Giro”, vertelt Lodewyck. “Puur conditie aanscherpen. Extra klimritme opdoen. Om dan op 8 mei met een zo goed mogelijk vormpeil aan de start te verschijnen in Turijn.”

“Alles loopt volgens plan”, geeft de ploegleider aan. Begin dit jaar moest Evenepoel pas op de plaats maken, omdat zijn schaambeenblessure nog niet volledig hersteld was. “Remco heeft nergens meer last van, dat is het allerbelangrijkste. Een positief signaal ook. De Sierra is een prima uitvalsbasis. Hopelijk wordt het de komende tijd een beetje mooi weer ginder. En kan hij doen wat hij moet doen. In dat geval zal hij toch wel vrij goed zijn.”

Woensdag, op de dag van Dwars door Vlaanderen, trainde Evenepoel nog in de Vlaamse heuvels. Hij werd onder meer gespot op de Oude Kwaremont.