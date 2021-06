Liv drie jaar langer titelsponsor van vrouwenploeg Liv Racing

Fietsmerk Liv is ook de komende drie jaar de titelsponsor van Liv Racing. De vernieuwde deal werd aangekondigd op de dag dat de ploeg in Frankrijk aan de start staat van La Course by Le Tour de France.

“Onze ploeg werd in 2009 opgericht en is diep in het vrouwenwielrennen geworteld. Veel van onze successen zijn samen met Liv behaald en we kijken ernaar uit om samen aan deze nieuwe fase te beginnen”, laat ploegmanager Eric van den Boom weten.

“Liv heeft keer op keer laten zien zeer betrokken te zijn bij het vrouwenwielrennen – zowel op recreatief als op professioneel niveau. De ambitie die Liv heeft om het vrouwenwielrennen vooruit te helpen is heel hoog en past goed bij de doelstellingen van deze ploeg”, aldus Van den Boom.

Tour de France voor vrouwen

Onlangs werd al bekend dat Liv zich als belangrijke partner aan de nieuwe Tour de France voor vrouwen verbindt, die in 2022 voor het eerst wordt gehouden. Daarin sponsort het fietsmerk het jongerenklassement.

Momenteel staan bij Liv Racing onder anderen de Belgische vrouwen Valerie Demey en Lotte Kopecky en Evy Kuijpers, Sabrina Stultiens, Pauliena Rooijakkers en Jeanne Korevaar onder contract. Van Kopecky is inmiddels bekend dat zij komend jaar uitkomt voor SD Worx.