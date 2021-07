Lisa Klein opent Baloise Ladies Tour met zege in proloog

De proloog van de Baloise Ladies Tour is gewonnen door Lisa Klein. De Duitse van Canyon SRAM was in de straten van Utrecht twee seconden sneller dan de Britse Anna Henderson. Hannah Ludwig, een landgenote van Klein, moest als nummer drie al acht tellen toegeven.

De Baloise Ladies Tour is officieel een Belgische rittenkoers voor vrouwen, maar de start van de ronde was in het hart van Nederland. Er werd gestart met een proloog van 3,8 kilometer in Utrecht. De start van de proloog was in het Maximapark en de finish op het Berlijnplein in de wijk Leidsche Rijn, ter hoogte van het station.

De eerste renster ging om 19.00 uur van start voor de inspanning van ongeveer zes minuten. De 22-jarige Henderson, uitkomend voor de vrouwenformatie van Jumbo-Visma, wist met 5:13 minuten een uitstekende tijd neer te zetten, maar het bleek uiteindelijk net niet genoeg voor de overwinning.

Titelverdedigster Klein deelt eerste tik uit

Klein wist in extremis namelijk nog eens twee seconden onder de tijd van Henderson te duiken en zo een nieuwe tijdritzege te boeken in haar carrière. De sterke renster won twee jaar geleden de laatste editie van de Baloise Ladies Tour en heeft na één etappe de beste papieren om de wedstrijd voor een tweede opeenvolgende keer te winnen.

Met Lieke Nooijen, Amber van der Hulst en Lonneke Uneken finishten er drie Nederlandse dames in de top-10. Britt Knaven was op de achttiende plaats de eerste Belgische deelneemster. Vandaag krijgen de renners een vlakke sprintersetappe voorgeschoteld in de omgeving van Eeklo.