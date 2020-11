Lisa Brennauer wint met minimaal verschil: “Blij dat ik tot de streep voluit ben gegaan”

Lisa Brennauer heeft goede zaken gedaan op de tweede dag van de Ceratizit Challenge. Ze pakte de winst in de tijdrit met een seconde verschil en veroverde de leiding in het klassement. “Het was erg lastig. Het begon ook wat te regenen.”

“Door de natte wegen moest ik oppassen in de bochten en waarschijnlijk heb ik hier en daar nog wat seconden laten liggen”, vertelde Brennauer na de etappe. “Maar waar dat maar kon, ben ik zo hard mogelijk gegaan. Ik ben erg blij met deze overwinning. Ik wist niet dat het zo close was, dus ik ben blij dat ik tot aan de streep voluit ben gegaan.”

Morgen wordt de laatste etappe verreden. Op de zeventien plaatselijke ronden door Madrid liggen zeven tussensprints, waar steeds bonificatieseconden (vijf, twee en een) te verdienen zijn. Aan de streep liggen nog eens vijftien, tien en vijf bonificaties. “Het wordt een erg zware wedstrijd, want de bonificaties gaan het verschil maken”, zei Brennauer.

“Natuurlijk wil ik winnen en nu heb ik de kans. Met de ploeg gaan we een goede strategie voor de etappe van morgen verzinnen en dan gaan we het zien. Ik ken de wedstrijd goed, want ik heb er vorig jaar ook gereden. Ik ga mijn best doen om seconden te pakken. Ik kan niet meer doen dan mijn best. Er is natuurlijk wel druk, maar niet op een slechte manier.”