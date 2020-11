Ceratizit Challenge: Lisa Brennauer wint tijdrit en neemt leiding over van Wiebes

Lisa Brennauer heeft de individuele tijdrit in de Ceratizit Challenge naar haar hand gezet. Over de negen kilometer rond Boadilla del Monte deed de Duitse 12:40 minuten, waarmee ze sneller was dan Longo Borghini en Van Dijk. Ook nam ze de leiding over van Wiebes.

Om 11.00 uur rolde Laura Tenorio, onder bewolkte maar droge weersomstandigheden, als eerste van het startpodium. De Spaanse van de Rio Miera-ploeg zou echter geen rol spelen in de strijd om de zege. Patricia Ortega, Anna Trevisi en Claire Steels zorgden voor de eerste toptijden, maar het waren daarna Janneke Ensing, Vita Heine en Mieke Kröger die de toptijd verder naar beneden brachten.

Met name de tijd van Kröger, die de klok had stilgezet op 13:01, bleef langere tijd bovenaan staan, terwijl het licht begon te regenen. Vervolgens beten onder anderen Hannah Ludwig en Georgia Williams de tanden stuk op de tijd die de nummer acht van het WK in Imola had neergezet. Maar met Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Lisa Brennauer moesten aan het eind nog een aantal hardrijders van start gaan.

Kirchmann verdringt Kröger van eerste plaats

Vóór die vrouwen een tijd gingen neerzetten, had Leah Kirchmann Kröger al van de eerste plaats gestoten. In 12:54 was de Canadese de eerste die de twaalf minuten indook. Dat het sneller kon, bewees Elisa Longo Borghini. In de Italiaanse kampioenstrui bracht ze de toptijd naar 12:41. Dat de renster van Trek-Segafredo de lat hoog had gelegd, bleek wel toen Van Vleuten langzamer was aan de streep. De Nederlandse kwam zeven tellen tekort.

Ook Van Dijk kwam niet aan de tijd van haar ploeggenote. Ze zette 12:44 op de klok, waarmee ze wel Van Vleuten van de tweede plaats verdrong. Brennauer was vervolgens wèl sneller dan Longo Borghini. Met een seconde dook ze onder de tijd van de Italiaanse. Dan was het nog wachten op de binnenkomst van Elisa Balsamo en Lorena Wiebes. Eerst zag Brennauer dat de Italiaanse van de Valcar-ploeg een minuut moest prijsgeven.

En ook Wiebes kwam tekort. De Nederlandse verdedigde een voorsprong van tien seconden, was bezig aan een goede tijdrit, maar een elfde plaats in 13:08 was niet voldoende om Brennauer van de leiding in het klassement te houden.