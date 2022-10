Lionel Taminiaux zorgt voor 33ste zege Alpecin-Deceuninck: “Had vertrouwen in sprint”

Lionel Taminiaux heeft zaterdag de vijfde rit van de Tour de Langkawi gewonnen. De Belgische coureur van Alpecin-Deceuninck reed samen met Julius van den Berg weg uit een kopgroep en klopte de Nederlander in een sprint à deux. “Mareczko zat nog in het jagende peloton, ik kon dus gokken.”

Een sterke kopgroep van elf reed in Maleisië weg. Onder meer Gianni Moscon, Ryan Gibbons en Max Kanter zaten in de eerste groep, maar het waren Taminiaux en Van den Berg die uiteindelijk voor de overwinning streden. “Ik kon gokken in de finale. Mareczko zat nog in het jagende peloton, dus ik kon onderweg wat energie sparen. Toen Van den Berg demarreerde, zag ik dat Moscon en Gibbons het niet konden dichten, dus maakte ik zelf de sprong.”

Het duo uit de Lage Landen kon sprinten om de zege, al kwam Carter Bettles in de slotfase nog in de buurt. “Ik had vertrouwen in mijn sprint. Van den Berg zette de sprint vrij vroeg in, aangezien er een renner (Bettles, red.) bijna kwam aansluiten. In de laatste 50 meter kon ik hem (Van den Berg, red.) nog passeren”, vertelde Taminiaux via Alpecin-Deceuninck.

Tweede zege van het seizoen voor Taminiaux, 33ste voor Alpecin-Deceuninck

Waal Taminiaux behaalde zo zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij ook al in de Vierdaagse van Duinkerke een rit won. “Ik heb zelf gevraagd aan de ploegleiding om hier te rijden. Ik voelde me namelijk goed toen ik uit de Vuelta kwam. Het draait goed uit”, aldus Taminiaux, die zijn ploeg de 33ste overwinning van het seizoen schenkt.