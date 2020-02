Lindy van Anrooij crost volgend seizoen voor Experza Pro CX

Lindy van Anrooij (23) heeft voor volgend crossseizoen een contract getekend bij Experza Pro CX. Momenteel koerst de veldrijdster voor Cécemel-Aveve, net als haar vijf jaar jongere zus én junior-wereldkampioene Shirin van Anrooij. Die rijdt vanaf september bij Telenet Baloise Lions.

Experza Pro CX maakte de nieuwe aanwinst vandaag bekend. Van Anrooij reed tot op heden 23 veldritten dit seizoen, waarin ze zeven keer naar de top tien reed. In de cross van het Britse Derby, die meetelt voor de National Trophy Series, was ze het dichtst bij de overwinning en eindigde ze tweede. Op het afgelopen NK in Rucphen reed ze naar de achtste plaats.

Great news! We are proud and happy to announce that @xxxxLindy (Lindy Van Anrooij) will join our team for the next cx season. pic.twitter.com/1BOxzcXd9H

