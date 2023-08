dinsdag 29 augustus 2023 om 16:24

Linda Zanetti klopt De Wilde en Van Empel in Tour de l’Avenir Femmes

De eerste rit-in-lijn in de Tour de l’Avenir Femmes is gewonnen door Linda Zanetti. De 21-jarige Zwitserse bleek na een rit van net iets meer dan negentig kilometer te snel voor Julie De Wilde en Fem van Empel.

Na de inleidende tijdrit in en rond Saint-Vallier, gewonnen door de Duitse Antonia Niedermaier, konden de rensters in de Tour de l’Avenir Femmes zich vandaag opmaken voor de eerste rit-in-lijn. In een etappe van 91,8 kilometer reed het peloton van Charolles naar Louhans-Châteaurenaud. Daar leek een sprint het meest waarschijnlijke scenario, aangezien er met de Col de Brancion (2,9 km aan 3,7%) slechts één gecategoriseerde helling werd aangedaan. De top lag bovendien op goed 45 kilometer van de streep.

Fem van Empel laat zich even zien

In de openingsfase werd het peloton meerdere keren opgeschrikt door een valpartij. Zo ging zelfs leidster Niedermaier onderuit, maar de Duitse kon wel gewoon haar weg vervolgen. Op de Col de Brancion, de eerste en meteen ook enige klim van de dag, kwam een Nederlandse als eerste boven. Het was niemand minder dan Fem van Empel die de drie bergpunten wist op te rapen, maar dit bleek (nog) niet genoeg voor de bergtrui, want die is ook na vandaag nog in het bezit van Niedermaier.

In de finale gebeurde er niet al te veel meer en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint. In deze sprint stond er geen maat op Linda Zanetti. De 21-jarige renster, die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg van UAE Team ADQ, was duidelijk te snel voor de Belgische Julie De Wilde en Van Empel, die als derde over de streep kwam.

💨 Sprint massif Aucun bon de sortie n’aura été délivré aujourd’hui et c’est la Suisse Linda Zanetti qui se montre la plus rapide dans les ruelles sinueuses de Louhans-Châteaurenard. 🇨🇭#TDAV #TourdelAvenir ✨️ pic.twitter.com/Pdp86AhcrE — Tour de l’Avenir Femmes (@TDAVFemmes) August 29, 2023

In het algemeen klassement gaat Niedermaier nog altijd aan de leiding. Morgen krijgen de rappe vrouwen allicht weer een kans om te sprinten voor de overwinning, al is de finale wel verraderlijk met de Côte du Thoissia (4,6 km aan 5,2%) als mogelijke scherprechter. Na de top van deze klim is het nog goed veertien kilometer tot de finish in Val-d’Épy.