‘Limburg eveneens in beeld voor NK Wielrennen’ zaterdag 4 juli 2020 om 11:48

Naast een klimmers-NK in Zwitserland, wordt ook de optie om het NK Wielrennen binnen afzienbare tijd weer in Limburg te organiseren nog steeds overwogen. Dat vertelt KNWU-directeur Thorwald Veneberg aan De Limburger.

Aanvankelijk zei Veneberg dat Limburg voor een NK voor klimmers niet selectief genoeg is. “Wat ik daarmee bedoelde is dat ook klassiekerrenners in Limburg een NK kunnen winnen”, geeft hij aan. Hij haalt daarbij het voorbeeld aan dat klassiekerspecialist Niki Terpstra in 2012 het NK in Kerkrade won. “Pas in de Alpen weet je zeker dat de echte klimmers aan hun trekken komen. Voor hen is Limburg soms nog te explosief”, nuanceert hij zijn stelling.

Er worden daarom nog gesprekken gevoerd met Limburgse gemeenten. Veneberg benadrukt dat hij op zoek is naar een samenwerking met meerdere steden, waarbij men zoekt naar locaties buiten de grote steden waar relatief weinig verkeersdruk is. De laatste keer dat het NK in Limburg werd georganiseerd, was in 2013. Destijds veroverde Johnny Hoogerland in Kerkrade de driekleur.

Het is daarnaast nog lang niet zeker dat er ook daadwerkelijk een NK in Zwitserland komt. “Als er veel weerstand is, gaat het niet door. Het moet wel breed gedragen worden”, aldus Veneberg.