Limburg en Drenthe willen deel uitmaken van Gravel World Series

De UCI besloot eerder dit jaar het gravelracen definitief te omarmen. De internationale wielerunie organiseert vanaf 2022 een UCI Gravel World Series en een eigen wereldkampioenschap. Over de precieze opzet van de Gravel World Series is nog weinig bekend, maar volgens de NOS hebben Limburg en Drenthe een verzoek ingediend bij de UCI om een van de manches te organiseren

De Gravel World Series worden massa-evenementen en tijdens deze wedstrijden kunnen renners zich plaatsen voor het WK Gravel. “Deze discipline combineert elementen van het wegwielrennen en mountainbiken, en vindt voornamelijk plaats op onverharde wegen”, liet de UCI in een eerder persbericht weten. De Gravel World Series is in feite een regelmatigheidsklassement, bestaande uit verschillende Wereldbekers gravelracen.

De internationale wielerunie moet nog met een definitieve opzet komen, maar Limburg en Drenthe hopen volgend jaar deel uit te maken van de gloednieuwe Gravel World Series. De provincie Limburg hoopt de gravelracers in 2022 te verwelkomen in Valkenburg voor een Wereldbeker, maar ook Drenthe heeft een verzoek ingediend, in de hoop een manche te organiseren in en rond het wielerdorpje Norg.

NK gravel

De gravelracers zullen zich echter eerst richten op aankomende zaterdag, als voor het eerst de Nederlandse gravelkampioenschappen worden georganiseerd. In het Veluwse Epe wordt op een lokale ronde van 7,5 kilometer gestreden om de eerste rood-wit-blauwe graveltruien. De mannen krijgen een wedstrijd van 120 kilometer voor hun kiezen, de vrouwen koersen 70 kilometer over brede zandpaden. Zeventig procent van het parcours is onverhard, de rest is asfalt.

Met profrensters Demi Vollering, Lorena Wiebes en Floortje Mackaij staan er bij de vrouwen enkele kleppers aan de start. Bij de mannen doen er geen profs mee aan het NK.