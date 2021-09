Lilian Calmejane kan toch bij AG2R Citroën blijven en tekent voor één jaar bij

Lilian Calmejane blijft dan toch bij AG2R Citroën. De 28-jarige Fransman was bezig aan zijn eerste jaar bij de ploeg van Vincent Lavenu, maar hij kon amper potten breken. Aanvankelijk mocht hij uitzien naar een nieuwe ploeg, maar finaal kon hij toch voor één jaar bijtekenen. “Ik ben erg blij dat ik dit avontuur kan verlengen”, zegt Calmejane in een perscommunique.

Hij was het kind van de rekening nadat Lavenu min of meer gedwongen werd om Europees juniorenkampioen Romain Grégoire komende winter meteen over te hevelen van zijn U19-team naar de profs. Calmejane kreeg daarna volgens onze bronnen in ieder geval een contract aangeboden bij Intermarché-Wanty Gobert, maar dat heeft de Fransman op het laatste moment naast zich neergelegd toen duidelijk werd dat hij toch langer bij Ag2R Citroën kon blijven.

“Blessures hielden mij aan het begin van het seizoen tegen, omdat ik wekenlang niet in staat was te koersen”, geeft Calmejane meer tekst en uitleg. “Ik heb hier mijn plek gevonden in een excellente groep renners. Ik hoop dat ik een goed seizoen 2022 tegemoet ga en ik hoop zo snel mogelijk weer terug te keren op het niveau om te winnen.” Calmejane’s beste resultaten dit jaar waren een vierde plek op de Picón Blanco in de Vuelta a España en een achtste plek in de GP Marseillaise.

Verjongingskuur

AG2R Citroën contracteerde eerder al per direct ex-mountainbiker Clément Berthet (24) van DELKO, ze neemt komende winter Felix Gall (23) over van Team DSM, Lavenu pikt Antoine Raugel (22) op uit de opleidingsploeg van Groupama-FDJ en vanuit de eigen U23-academy stroomt Valentin Paret-Peintre (20) door. Met daarnaast Grégoire (18), is Lavenu dus stevig bezig om zijn ploeg te verjongen.