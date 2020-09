Lijdende Nairo Quintana zakt vijf plaatsen: “Trots drijft me voort” woensdag 16 september 2020 om 21:23

Voor Nairo Quintana was de Touretappe naar de Col de la Loze er een om snel te vergeten. Op ruime achterstand, in de grupetto, bereikte de Colombiaan de streep en zakte daardoor van de tiende naar de vijftiende plek in het klassement.

“Het was een van de moeilijkste dagen van mijn leven”, liet Quintana na afloop via zijn ploeg Arkéa-Samsic weten. De Colombiaan kampt nog altijd met de naweeën van zijn valpartij in de dertiende etappe. “Ik zie nog altijd veel af, maar het was ook een leerzame dag want het is nooit te laat om te leren. Ik lijd weliswaar, maar ik vertegenwoordig tegelijkertijd een grote ploeg en geweldige partners in de Tour: Arkéa en Samsic.”

Dat hij door trots wordt gedreven, vertelde hij. “Zelfs als ik pijn heb. Ik wil deze Tour de France 2020 uitrijden en zondag aankomen in Parijs.”

‘Nairo is een strijder’

Mirakels bestaan niet in de sport, stelde Quintana’s ploegleider Yvon Ledanois. “Na zijn val is Nairo er nooit in geslaagd om weer op krachten te komen. Hij is een strijder en sinds zijn valpartij op weg naar Le Puy Mary stopt hij elke dag weer al zijn energie in de koers. Ik wil ook de strijdlust van Warren Barguil benadrukken. Het team was vandaag vanaf de eerste kilometer aanvallend en ik wil nog eens de onuitputtelijke bezieling van onze renners onderstrepen.”