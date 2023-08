Lidl-Trek bouwt verder aan lead-out met aantrekken van ‘veelzijdige’ Ryan Gibbons

Ryan Gibbons verdedigt vanaf volgend jaar de kleuren van Lidl-Trek. De Zuid-Afrikaan, die een contract voor twee jaar heeft getekend, zal zijn eigen kansen krijgen bij de Amerikaanse ploeg, maar zal vooral ook een belangrijke rol krijgen als lead-out-renner. Gibbons komt over van UAE Emirates.

“Lidl-Trek is altijd een team geweest dat ik leuk vond en waar ik oprecht interesse in had”, vertelt Gibbons op de site van zijn toekomstige werkgever. “Het ziet er hier professioneel, maar ook persoonlijk uit. De sfeer tussen renners, stafleden en het management lijkt ook positief. Ze hebben de afgelopen jaren bewezen een van de meest succesvolle teams van het peloton te zijn en hun ambitie spreekt me aan.”

Lidl-Trek heeft voor volgend jaar de sprinter Jonathan Milan aangetrokken. Gibbons noemt in de eerste plaats echter Mads Pedersen als degene die hij bij moet staan in de spurts. “Ik ben heel gemotiveerd om samen te gaan koersen met een van de beste renners ter wereld, Mads Pedersen”, zegt de 29-jarige renner. “Hopelijk kan ik als renner in zijn lead-out bijdragen aan veel overwinningen.”

“Op een goede dag kan ik ook nog aardig klimmen en tijdrijden, dus ik probeer op meerdere terreinen inzetbaar te zijn en het team zo goed mogelijk te ondersteunen op alle gebieden. Natuurlijk ben ik ook nog ambitieus om zelf resultaten te rijden als dat mogelijk is en de kans zich voordoet. Ik zou het prachtig vinden om te winnen in de kleuren van Lidl-Trek en onderdeel te zijn van veel andere grote overwinningen van het team.”

‘Veelzijdig’

Luca Guercilena, de teammanager van Lidl-Trek, is verheugd om Ryan Gibbons te verwelkomen in het team. “Ryan is een kwaliteitsrenner die we hebben aangetrokken om onze lead-out nog sterker te maken dan deze al is”, aldus Guercilena. “Zijn veelzijdigheid is een groot pluspunt voor ons: hij kan goed klimmen en kan dus ook zijn bijdrage leveren in finales van lastige koersen.”

Gibbons is de zevende nieuwkomer die bevestigd is door Lidl-Trek. Eerder maakte het team al de komst van Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), Jonathan Milan (Bahrain Victorious), Simone Consonni (Cofidis), Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step), Fabio Felline (Astana Qazaqstan) en Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) bekend.

Lees ook: Een twee-eenheid met Jonathan Milan: Lidl-Trek haalt Simone Consonni binnen