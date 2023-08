Een twee-eenheid met Jonathan Milan: Lidl-Trek haalt Simone Consonni binnen

Max Walscheid is niet de enige rappe man die vertrekt bij Cofidis. Simone Consonni verlaat eveneens het Franse nest om zijn geluk te beproeven bij Lidl-Trek. De snelle Italiaan moet bij de Amerikaanse ploeg de lead-out van Jonathan Milan, ook een nieuwkomer, gaan verzorgen.

De 28-jarige Consonni heeft voor twee jaar getekend bij de ploeg van manager Luca Guercilena. “Deze aanbieding kwam op het juiste moment”, legt de kersverse aanwinst uit. “Bij Lidl-Trek kan ik mijn volledige potentieel benutten, zowel op individuele basis als in teamverband. Ik heb het gevoel dat ik nog kan groeien en nog constanter kan worden. Ik wil uitgroeien tot een belangrijke renner voor Lidl-Trek.”

Speciale relatie

Consonni zal zich bij zijn nieuwe werkgever vooral ontfermen over zijn jongere landgenoot Jonathan Milan. Die laatste werd onlangs ook gepresenteerd door Lidl-Trek. “Het idee dat ik andere renners kan helpen, maakt me gelukkiger. Gelukkiger dan mijn eigen vrijheid als renner. Ik heb een speciale relatie met Jonathan. We kennen elkaar en hebben geweldige dingen meegemaakt op de baan. Hem helpen groeien, is iets wat mij erg motiveert.”

“Het zal echter niet alleen om Jonathan Milan draaien, maar om de volledige ploeg. Dat is de teamspirit van Lidl-Trek. Dit zagen we nog in de voorbije Tour de France. Klimmers werken er voor sprinters en omgekeerd. Ik wil daar heel erg graag deel van uitmaken.”

Guercilena is eveneens in zijn nopjes, nu de transfer van Consonni in kannen en kruiken is. “Simone is iemand die erg graag zijn steentje wil bijdragen. We zien voor hem vooral een rol in de lead-out. Het feit dat hij al ervaring heeft met Milan, kan alleen maar voordelig uitpakken. We kijken er nu al naar uit om hem in ons shirt in actie te zien.”