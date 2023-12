zondag 24 december 2023 om 13:38

Lidl-Trek-nieuwkomer Andrea Bagioli klaar voor glansrol in heuvelklassiekers

Let volgend jaar op Andrea Bagioli in de heuvelklassiekers. De 24-jarige Italiaanse puncheur hoopt in 2024 – in dienst van zijn nieuwe werkgever Lidl-Trek – een hoofdrol te vertolken in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

In een interview met GCN steekt Bagioli zijn ambities niet onder stoelen of banken. De Italiaan hoopt na een sterk najaar – met winst in de Gran Piemonte en podiumplaatsen in de Coppa Bernocchi (3e) en met name de Ronde van Lombardije (2e) – de goede lijn door te trekken en de stap te maken naar de wereldtop. “Ik hoop in sommige vroege voorjaarswedstrijden als kopman te fungeren van de ploeg.”

“Ik zal ook als medekopman worden uitgespeeld in de heuvelklassiekers. Ik was dit jaar al zesde in de Amstel Gold Race en dit soort koersen zijn echt op mijn lijf geschreven.” Bagioli begint zijn seizoen in de Volta ao Algarve en zal in aanloop naar de Ardennenklassiekers ook Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en de Ronde van het Baskenland afwerken.

Giro-debuut

Na de heuvelklassiekers richt Bagioli zich op een andere, zeer belangrijke wedstrijd: de Giro d’Italia. “Die zal ik voor het eerst in mijn carrière betwisten. Het is de bedoeling om in de Giro voor een ritzege te gaan. Ik ben in deze fase van mijn loopbaan nog niet klaar om een klassement te rijden”, besluit de renner van Lidl-Trek.