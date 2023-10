dinsdag 10 oktober 2023 om 10:47

Lidl-Trek presenteert Tim Declercq: “Hoop vooral van waarde te zijn voor Mads Pedersen”

Het was al even bekend dat Tim Declercq in 2024 voor Lidl-Trek zal rijden, maar nu heeft de Amerikaanse ploeg El Tractor ook zelf gepresenteerd. De Belg heeft een contract voor twee jaar getekend bij zijn nieuwe werkgever. Hij reed de voorbije zeven jaar voor Soudal Quick-Step en de voorgangers daarvan.

“Ik denk dat Lidl-Trek een team is dat groeit en geweldige waarden heeft”, zegt Declercq in een reactie. “Ze rijden attractief en zetten elk jaar een stap. Ik heb heel veel zin om me bij hen aan te sluiten. Het lijkt er ook op dat ze een steeds wetenschappelijkere benadering hebben en open staan voor innovaties. Met mijn achtergrond als student lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, kijk ik er erg naar uit om in deze omgeving te werken.”

Declercq vertelt dat ook een beetje vreemd voelt om de ploeg van Patrick Lefevere te verlaten na al die jaren. “Sommige stafleden en renners zijn echt vrienden geworden en we hebben samen geweldige momenten beleefd. Anderzijds was het team de afgelopen jaren niet meer hetzelfde en kijk ik erg uit naar een nieuwe uitdaging. De meeste Belgen ken ik behoorlijk goed. Ik denk dat we veel plezier gaan hebben op trainingskampen.”

“Daarnaast kijk ik er naar uit om te werken voor elke renner in het team die dat wil, maar ik hoop ook vooral van waarde te zijn voor Mads Pedersen in de klassiekers en grote rondes.”