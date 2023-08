Lidl-Trek presenteert Jonathan Milan: “In potentie een van de beste renners ter wereld”

In april meldde WielerFlits al dat Jonathan Milan Bahrain Victorious zou verruilen voor Trek-Segafredo. Nu heeft die laatste ploeg, die we inmiddels kennen als Lidl-Trek, de komst van de Italiaan officieel bekendgemaakt. Hij heeft getekend tot eind 2026. “Jonathan is een renner die we al lange tijd volgen, al vanaf ver voor de Giro”, vertelt Luca Guercilena, de teammanager van de Amerikaanse ploeg.

In die Giro d’Italia won Milan één rit en eindigde hij maar liefst vier keer als tweede. Die uitslagen leverden hem ook de paarse puntentrui op in Rome. “Zijn prestaties in de Giro waren een bewijs van zijn uitzonderlijke talent en een fijne bevestiging van zijn kwaliteiten. We geloven dat hij in staat is tot nog grotere prestaties. Met de onvoorwaardelijke hulp van Lidl-Trek, heeft hij de potentie om een van de beste wielrenners ter wereld te worden. Zijn toewijding en waarden passen perfect bij de ethiek van ons team. We kijken er erg naar uit om zijn reis mee te maken.”

Zelf kijkt Milan ook uit naar zijn tijd bij Lidl-Trek. “Mijn grootste wens voor mijn avontuur bij Lidl-Trek is uitslagen behalen, groeien en plezier hebben in wat ik doe”, aldus de 22-jarige renner. “Ik wil dit geweldige jaar goed afsluiten en me daarna vol overgave wijden aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière.”

Lees ook: Jonathan Milan koerst vanaf 2024 voor Trek-Segafredo