maandag 5 februari 2024 om 08:26

Lidl-Trek-aanwinst Ryan Gibbons behaalt dubbel op Zuid-Afrikaanse kampioenschappen

Ryan Gibbons heeft zich zondag tot Zuid-Afrikaans kampioenschap op de weg gekroond. De 29-jarige renner soleerde in Midvaal met een ruime voorsprong naar de zege. Drie dagen eerder was hij al nationaal tijdritkampioen geworden.

“Het was een heel warme dag en iedereen lette op mij, wat het een beetje lastig maakt als je zonder ploegmaats rijdt. Maar gelukkig had ik een paar goede vrienden in het peloton”, begint Gibbons zijn verslag van de wegrit op de site van Lidl-Trek. “De kopgroep ontstond vrij vroeg en er zaten een aantal sterke renners in. Ze kregen zo’n vijf minuten. Met nog 75 kilometer voor de boeg vroeg ik mijn twee bondgenoten in het peloton om het tempo wat op te voeren, maar niemand hielp ons, wat nogal negatief was.”

“Met nog 70 kilometer te gaan, vertrok ik solo. Ik raapte de vroege vluchters een voor een op en pakte de laatste renner met nog veertig kilometer te gaan. We reden een tijdje samen, waarna ik hem twintig kilometer voor het einde aanviel. Vervolgens reed ik solo naar de streep.”

Uiteindelijk won Gibbons met meer dan twee minuten voorsprong op Tristan Nortje van het continentale Honeycomb Pro Cycling. Morné Van Nieker (St Michel-Mavic-Auber93) werd derde op bijna vier minuten. Travis Stedman (Q36.5) en Reinhardt Janse van Rensburg (China Glory) finishten ook nog in de top-tien, als nummers vijf en zeven.

“Ik ben heel blij dat ik deze overwinning pak”, zegt Gibbons, die afgelopen winter de overstap maakte van UAE Emirates, nog. “Zeker omdat verwacht werd dat ik zou winnen, smaakt de zege nog zoeter. Dat ik de dubbel behaal en het seizoen voor Lidl-Trek zo succesvol begin, is een droom die uitkomt. Ik kijk er erg naar uit om de Zuid-Afrikaanse kampioenstrui de rest van het seizoen te dragen.”