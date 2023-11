woensdag 8 november 2023 om 17:56

Lichte aanpassingen op zware parcoursen voor WK wielrennen 2024 in Zürich

De UCI heeft kleine aanpassingen doorgevoerd aan de parcoursen voor het WK wielrennen 2024 in Zürich, Zwitserland. Aanvankelijk was het idee om de wegwedstrijd voor mannen 279,1 kilometer lang te maken, maar daar is nu zes kilometer van afgehaald. Daardoor blijft een wegrit van 273,9 kilometer over met bijna 4.500 hoogtemeters.

In augustus maakten de UCI en de lokale Zwitserse organisatie al een groot deel van de parcoursen bekend. In grote lijnen is er weinig schokkends veranderd, al zijn de wegritten wel wat korter dan aanvankelijk gecommuniceerd. De mannenkoers is ingekort naar 273,9 kilometer en de vrouwenkoers naar 154,1 kilometer (dat was 157,6 kilometer).

De individuele tijdrit voor mannen is 46,1 kilometer lang, met twee hellingen die goed zijn voor ruim 400 hoogtemeters, en start en finish in Zürich. De chrono voor vrouwen is 29,9 kilometer, telt door diezelfde hellingen bijna 330 hoogtemeters en start in Gossau. Voor de Mixed Relay ploegentijdrit is een ronde van 26,8 kilometer met 474 hoogtemeters gekozen, dat twee keer afgelegd moet worden (een door mannen, een door vrouwen).

Nieuw op het WK wielrennen is dat de wegwedstrijden van het WK para-cycling ook worden toegevoegd aan het wedstrijdschema. Dit houdt in dat in de week van 21-29 september allerlei disciplines door elkaar heen verreden worden in Zürich.

Het lokale parcours van de wegwedstrijden speelt zich af op een omloop van 26,8 kilometer in en rond Zürich. Het begin van de ronde is het lastigst, met twee hellingen die elkaar snel opvolgen. Eerst is er de Zürichbergstrasse (1,1 km aan 8%), daarna de Witikon (2,3 km aan 5,7%). Daarop volgt eerst een plateau van zo’n acht kilometer, vooraleer de afdaling wordt ingezet. In de laatste tien kilometer zit nog wel een oplopende strook, maar heel veel stelt dit niet meer voor.

De mannen starten hun wegrit in Winterthur en werken in de lange aanloop de Buch am Irchel (4,8 km aan 4,2%), Kyburg (1,2 km aan 12%) en Suessblatz (1,7 km aan 8,5%) af, waarna zeven rondjes volgen. De vrouwen starten in Uster en rijden daarna vier complete rondes over het circuit.

