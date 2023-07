Liberté, egalité, fraternité! Wie wonnen in de Tour de France op Quatorze Juillet?

Het is de dag van de bestorming van de Bastille: Quatorze Juillet. In 1789 vochten de Fransen voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hedendaags leveren op diezelfde dag de mannen in de Tour de France strijd op de fiets. Wie wonnen eerder op deze dag? Wint Pogacar op Grand Colombier? Dan ontvang jij een gratis RIDE! Lees ook:

Op Quatorze Juillet herdenken de Fransen de bestorming van de Bastille in 1789 en het begin van de Franse Revolutie. Deze gebeurtenis zien de inwoners als het ontstaan van het moderne Frankrijk. De Fransen vieren Quatorze Juillet met militaire parades (op de Champs-Elysées, bijvoorbeeld), vuurwerkshows en grote feesten in stad en dorp waarin Franse nationalistische gevoelens weer voor een dag hoog oplaaien.

Franse coureurs kunnen met een etappezege op deze dag de Franse trots nog verder oplaaien. Zo vaak gebeurt dat echter niet. De laatste keer dat een Fransman wist te winnen was in 2017. In Foix was het Warren Barguil die het Franse feestje een kers op de taart gaf. Barguil is in de recentie geschiedenis echter in het gezelschap van enkele grote namen.

Zo won viervoudig eindwinnaar Chris Froome tweemaal op de Franse feestdag en sloeg ook de Haai van Messina toe op de veertiende. Ook Nederland deed ‘recentelijk’ een duit in het zakje. Dylan Groenewegen wist in 2018 in de sprint af te rekenen met Fernando Gaviria en Fransman Arnaud Démare.

Vorig jaar was het Thomas Pidcock die vanuit de ontsnapping op L’Alpe d’Huez zegevierde op de Franse feestdag. Ook dit jaar finisht de rit op een bekende Franse berg: de Grand Colombier. Maakt een Fransman dit jaar het feestje weer compleet?

Ritwinnaars op Quatorze Juillet in de Tour de France:

2022: Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers)

2021: Tadej Pogačar (UAE Emirates)

2020: Geen etappe verreden

2019: Daryl Impey (Mitchelton-Scott)

2018: Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo)

2017: Warren Barguil (Team Sunweb)

2016: Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

2015: Chris Froome (Team Sky)

2014: Vincenzo Nibali (Astana)

2013: Chris Froome (Sky Procycling)

2012: Luis Léon Sánchez (Rabobank Cycling Team)