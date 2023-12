maandag 18 december 2023 om 14:10

Libéma blijft komende jaren organisator van NK baanwielrennen

Libéma Profcycling blijft ook de komende drie jaar de organisator van het NK baanwielrennen. De komende edities zullen plaatsvinden in sportaccommodatie Omnisport in Apeldoorn.

Eerder rouleerde Apeldoorn nog met Akmaar als gastheer van het NK baanwielrennen, maar de laatste organisatie is momenteel in afwachting van structurele steun van de gemeente. De toekomst van het 250 meter lange Sportpaleis Alkmaar staat onder druk, omdat er meer wielergerelateerde initiatieven zijn in de regio Alkmaar. Meerdere (oud-)wielrenners en baanwielrenners maken zich middels een petitie nu hard voor de wielerbaan.

Omnisport staat op het punt om wederom het strijdtoneel te zijn van het NK baanwielrennen. Van 27 tot en met 29 december zullen de Nederlandse baankampioenschappen plaatsvinden, georganiseerd door Libéma Profcycling in samenwerking met de KNWU, waar de Nederlandse toppers strijden om de nationale titels.

Opmaat naar EK

Met oog op het aankomende EK baanwielrennen, dat van 10 tot en met 14 januari 2024 eveneens in Omnisport Apeldoorn wordt gehouden, dient het NK baanwielrennen als de perfecte opmaat. De Nederlandse baantoppers kunnen op het NK nog eens hun vorm en klasse etaleren, en zich zo voorbereiden op de Europese titelstrijd op de baan.